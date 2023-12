Corigliano Rossano, recuperate 4 autonomie. Ma il piano non soddisfa

Il recupero (ma più che di recupero, è giusto parlare di ripristino) di 4 autonomie relativo alle scuole superiori ed il ripristino di altre autonomie riguardanti gli istituti comprensivi, sanciti dalla Regione Calabria, modificando il piano di dimensionamento scolastico deliberato dalla Provincia, dopo le note e vibrate rimostranze di gran parte del mondo della scuola e delle famiglie e dopo la delibera di giunta del Comune di Corigliano Rossano, che aveva raccolto le proposte di modifica del piano, ha prodotto il gradimento in gran parte del mondo della scuola e dell’Ente, ma non soddisfa completamente le parti.

Il rilievo giunge per l’accorpamento dell’istituto Comprensivo “Costabile Guidi” con altri punti di erogazione scolastica (Pes) che andrebbe ad appesantire una situazione che è stata evitata restituendo l’autonomia all’Istituto Comprensivo Amarelli ed all’Istituto Comprensivo Leonetti (il ripristino dell’autonomia per quest’ultimo era stato operato dalla Provincia per autocorrezione).

Ed il rilievo giunge dal Sindaco Flavio Stasi che, sottolinea come nei confronti del piano si sono battuti contro tutti (il riferimento è rivolto a coloro che sono saliti sul carro dopo il risultati positivi, mentre fa rilevare come ad esempio sulla questione della ferrovia Tarsia Praia vige il silenzio di coloro che sono bravi a prendersi meriti a successi avvenuti) il sindaco e l’amministrazione comunale, le scuole, le famiglie ed i sindacati che in pochi giorni hanno organizzato una partecipata manifestazione di protesta.