Cosenza, dipendenti dell’Amaco pronti a bloccare i bus

Assemblee in azienda e azioni di lotta anche clamorose non escluso un nuovo stop se non arriveranno in tempi brevissimi comunicazioni sul pagamento delle spettanze arretrate e sul futuro del servizio di Tpl nel capoluogo. Queste le novità in casa Amaco emerse nella prima assemblea promossa da Cgil, Cisl e Uil, ma a cui sono state invitate tutte le altre sigle (solo la Faisa Cisal da tempo in disaccordo con gli altri colleghi non ha aderito) che si è tenuta ieri mattina nel piazzale di contrada Torrevecchia. Un’altra ci doveva essere nel pomeriggio, ma è stata posticipata a questa mattina. Si è parlato della situazione attuale, degli esiti dei confronti a livello regionale, delle polemiche tra maggioranza e opposizione a Palazzo dei Bruzi. A questo proposito è stato detto da alcuni rappresentanti della Cgil che «il sindaco Franz Caruso nel momento in cui si era candidato sapeva che l’Amaco era sull’orlo del fallimento e che dunque si sarebbe dovuto impegnare per scongiurare una crisi irreversibile. Ora non è il momento di trovare i colpevoli e di adottare il solito scaricabarile di responsabilità. Il destino dell’Amaco era segnato come più volte noi della Cgil abbiamo denunciato chiedendo spiegazioni alla vecchia Amministrazione. Ma puntualmente in tutte le riunioni della Commissione trasporti di Palazzo dei Bruzi ci veniva detto che non c’erano problemi. Parliamo di sei, sette, otto anni fa. Non di pochi mesi fa. Ora ci aspettiamo da un politico come Caruso un aiuto trovare un aiuto per una soluzione. Non la semplice elencazione di cifre e debiti».

I lavoratori hanno interpellato il liquidatore Ferdinando Caldiero per avere notizie sugli stipendi. Se ne saprà di più stamattina alle 10 quando riprenderà l’assemblea del personale.

