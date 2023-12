Finisce in una scarpata, grave un 70enne di Cropalati

Un furgone esce di strada, si ribalta e finisce in una scarpata, mentre l'autista viene soccorso e trasferito in elisoccorso a Cosenza.

Il rocambolesco incidente si è verificato nella tarda mattinata lungo una strada nel territorio di competenza del comune di Cropalati. Alla guida del mezzo, a quanto si è appreso, vi era un uomo di 70 anni, un commerciante che sembra abbia il proprio esercizio commerciale della frazione del Destro che ricade nel Comune di Longobucco.

L’uomo stava percorrendo proprio la strada che collega i due comuni quando ad un certo punto ha perso il controllo del furgone che è finito in un burrone ribaltandosi su se stesso. Ancora da chiarire le cause che hanno portato il mezzo a finire fuori strada e si sta cercando di ricostruire tutte le dinamiche del sinistro, se vi siano altri mezzi coinvolti o se l’uomo alla guida ha accusato o meno un malore. Nonostante il terribile incidente, l'autista pare fosse ancora cosciente quando sul luogo del sinistro sono giunti i mezzi di soccorso fra cui l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano.

Provvidenziale l’intervento degli uomini del 115 per giungere nel punto in cui il furgone ha finito la sua corsa dopo essersi ribaltato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza