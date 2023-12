Scalea, le antenne della discordia fanno esplodere la polemica

Nuovo capitolo nella vicenda relativa alle antenne di telefonia mobile. Nel corso del Consiglio comunale tenutosi ieri mattina, la maggioranza guidata dal sindaco Giacomo Perrotta ha votato l’atto di indirizzo per la revoca di tutte le autorizzazioni.

«Su proposta di emendamento presentata dal sindaco Giacomo Perrotta - si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale - la maggioranza consiliare ha votato un atto di indirizzo per la revoca di tutte le autorizzazioni per l’installazione di stazione radio base presentata dai consiglieri di minoranza relativamente all’antenna di via Fiume Lao, aggiungendo la revoca dell’autorizzazione di tutte le stazioni radio presenti sul territorio comunale, comprese quelle non destinate alla telefonia mobile, rimettendo agli uffici comunali competenti valutazioni e decisioni di fattibilità tecnico-amministrativa. Alla proposta di emendamento - si legge poi nella nota - dopo una intensa discussione, i consiglieri di opposizione hanno votato in maniera contraria, astenendosi dalla successiva votazione relativa al testo per come emendato».

