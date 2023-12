Bisignano, in fiamme l'auto della consigliera comunale Maria Rosaria Sita

La notte scorsa è andata a fuoco l’auto del Consigliere comunale di maggioranza, Maria Rosaria Sita con delega alla Pro Loco, Politiche per la disabilità, l'adolescenza ed il disagio sociale. Si tratta di una Volkswagen T-Roc, completamente distrutta. L’auto era parcheggiata proprio sotto casa. Mancava qualche minuto alle 03.00, l’abbaiare del cane ha svegliato la Sita. Affacciatasi ha visto la sua auto in fiamme. Sul posto immediatamente, allertati dalla consigliere Sita, i volontari di protezione civile di Bisignano, a bordo dell’autobotte il capitano Francesco Littera ed il Luogotenente Claudio Pignataro che iniziavano l’opera di spegnimento in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, dopo avere avuto ragione delle fiamme, hanno effettuato i rilievi del caso.