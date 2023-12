La Sila è pronta ad accogliere i turisti: a breve apriranno le piste di Lorica e Camigliatello

Manca la neve sull’altopiano silano, ma il fascino della montagna nel periodo natalizio richiama lo stesso le comitive di turisti. Ed è per questo che Camigliatello e Lorica si accingono ad accogliere centinaia di visitatori provenienti anche da altre regioni. Le attrazioni per le comitive non mancheranno. Arsac e Ferrovie della Calabria, che gestiscono rispettivamente gli impianti di risalita di Camigliatello e Lorica, non vogliono farsi trovare impreparati. Le moderne cabinovie in attesa di “scaricare” sulle vette di monte Curcio e Botte Donato gli amanti dello sci alpino e dello snowboard durante le festività garantiranno il servizio dalle stazioni di parttenza a quelle di arrivo. Si stanno allestendo gli impianti, il personale è al lavoro nelle basi del Tasso, a Camigliatello, e del Cavaliere, a Lorica.

Ieri mattina il commissario dell’Arsac, Fulvia Caligiuri, ha annunciato l’imminente apertura dell’impianto di Camigliatello dove si attende il consueto collaudo funzionale che avviene ogni anno. Contestualmente, andranno avanti i lavori relativi alla revisione generale che si dovrà concludere nel 2024 (il ritardo nella conclusione di questo intervento è dovuto al Covid e a due gare andate deserte) e non rappresentano un ostacolo all’attività della cabinovia in presenza di una proroga che dovrà concedere la Spisa per come già avvenuto nel 2022. Gli operai dell’Arsac sono impegnati da giorni lungo il tracciato delle piste di Camigliatello, verificando il funzionamento di tutte le attrezzature tra cui i cannoni sparaneve che entreranno in funzione nel momento in cui si renderà necessario supportare il manto bianco.

Per quanto riguarda l’impianto di Lorica, invece, da venerdì sarà riaperto al pubblico, dalle ore 10 alle ore 16. Alla inaugurazione della stagione invernale saranno presenti l’ing. Ernesto Ferraro ed i dirigenti di Fdc oltre alle maestranze. L’impianto di risalita di Lorica sarà quindi accessibile ai tanti turisti e appassionati delle favolose vallate della Sila che come ogni anno potranno usufruire di un servizio unico nel suo genere grazie al quale potranno ammirare le magnifiche vallate ed un paesaggio spettacolare che presto sarà anche innevato. Quello di Lorica come noto è un impianto caratterizzato nell’ultimo decennio da vicende giudiziarie e anche da morti bianche (prima quella di un operaio di una delle ditte appaltatrici e dopo quella del responsabile d’esercizio, l’ingegnere Alessandro Marcelli) che per lunghi periodi dopo che erano andate in soffitta le storiche ceste di colore giallo ne hanno rallentato se non bloccato del tutto l’attività. Ora si spera in una stagione finalmente più tranquilla.