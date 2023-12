Narcotraffico nel Cosentino, raffica di condanne al processo "Valle dell’Esaro" I NOMI

Un fiume di droga. In larga parte proveniente dalla Piana di Gioia Tauro. Al centro della vendita degli stupefacenti nell'area compresa tra Roggiano Gravina, Spezzano Albanese e San Lorenzo del Vallo, un gruppo articolato guidato secondo la Dda di Catanzaro da Antonio Presta, cui sono stati inflitti 23 anni di carcere. Al lavoro svolto per mesi dalla squadra mobile di Cosenza e poi approdato in udienza grazie al coordinamento assicurato dal procuratore vicario di Catanzaro, Vincenzo Capomolla e dal pm antimafia Alessandro Riello, si sono aggiunge le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Roberto Presta, fratello e complice del presunto "capo" della organizzazione operante nell'area settentrionale della Calabria. Sull'attività di narcotraffico svolta nella Valle dell’Esaro è arrivata una pioggia di condanne. Stasera il tribunale di Cosenza ha emesso la sentenza nei confronti dei 52 imputati.

Queste le pene inflitte e le assoluzioni accordate: Armando Antonucci 15 anni e 6 mesi; Lorenzo Arciuolo 6 anni e 8 mesi; Alessandro Avenoso 6 anni e 10 mesi; Domenico Caputo è stato assolto; Domenico Cesare Cardamone 10 anni e un mese; Augusto Cardamone 6 anni e 8 mesi; Sergio Cassiano 6 anni e 9 mesi; Francesco Ciliberti 15 anni; Rocco D’Agostino 6 anni e 10 mesi; Damiano Diodati 6 anni e 8 mesi; Cristian Ferraro 13 anni e 6 mesi; Giampaolo Ferraro 6 anni e 10 mesi; Giuseppe Ferraro 6 anni e 10 mesi; Michele Fusaro 6 anni e 9 mesi; Roberto Eugenio Gallo 6 anni e 8 mesi; Cristian Garita è stato assolto; Filippo Orsino 6 anni e 9 mesi; Antonio Pacifico 6 anni e 8 mesi; Giuseppe Palermo 6 anni e 8 mesi; Mario Palermo 13 anni e 4 mesi; Marco Patitucci 10 anni; Giovanni Domenico Petta è stato assolto; Antonio Postorivo 10 anni e un mese; Antonio Presta 23 anni e 10 mesi; Roberto Presta 8 anni e 10 mesi; Giuseppe Presta 15 anni e 3 mesi; Sonia Presta assolta; Giovanni Sangineto 6 anni e 10 mesi; Giovanni Garofalo (chiesti 14 anni) 6 anni e 9 mesi; Fabio Giannelli 6 anni e 10 mesi; Antonio Giannetta 12 anni; Luigi Gioiello 6 anni e 8 mesi; Remo Graziadio 6 anni e 8 mesi; Erik Grillo 6 anni e 9 mesi; Francesco Iantorno (classe 1968) 6 anni e 9 mesi; Francesco Iantorno (classe 1984) condannato a 6 anni e 8 mesi; Roberto Iantorno 10 anni e un mese; Francesco Lamanna e Raffaele Lanza sono stati assolti; Gianfranco Mariotta assolto; Mauro Marsico condanna a 6 anni e 9 mesi e 15 giorni; Attilio Martorelli 10 anni; Salvatore Miraglia assolto; Saverio Morelli assolto; Antonio Orsini 6 anni e 8 mesi; Massimo Orsini condanna a 7 anni; Vincenzo Santamaria condanna a 6 anni e 9 mesi; Alessandro Scalise assolto; Costantino Scorza non luogo a procedere per decesso; Mario Sollazzo condanna a 17 anni e un mese; Raffaele Sollazzo 6 anni e 8 mesi e Sandro Vomero assolto.