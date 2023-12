Passaggio a livello “stregato” a Corigliano Rossano, tir sbanda nelle vicinanze dell'incidente mortale a Thurio

Senza via di uscita. Senza indicazioni. Senza perché. Ieri mattina si è verificato l’ennesimo incidente di un mezzo pesante che nel fare manovra è finito con la parte posteriore fuori strada. È successo all’altezza dell’ormai tristemente noto passaggio a livello di Thurio, ad oggi ancora non transitabile, poiché l’area è sotto sequestro dopo il tragico incidente del 28 novembre scorso in cui hanno perso la vita due persone. Non vi è alcun cartello che segnali lo stop e molti autisti si trovano davanti il passaggio sbarrato e devono tornare indietro rimanendo per altro imbottigliati in un labirinto di strade mal segnalate e poco agevoli. Capita spesso, quindi che numerosi autoarticolati, specie quelli con rimorchio, rimangano vittime di incidenti perché non hanno lo spazio sufficiente per fare manovra e non di rado sono i residenti della zona che intervengono per primi a prestare soccorso, come è successo anche per l’incidente ferroviario in cui un treno regionale si è scontrato contro un autocisterna che era rima sta bloccata sui binari. Una situazione che avevamo già avuto modo di denunciare, a cui si deve aggiungere anche il fatto che anche volendo bypassare il passaggio ferroviario, pur immettendosi sulla Provinciale 173 comunque i mezzi pesanti devono fermarsi, perché il sottopassaggio ferroviario è alto solo poco meno di tre metri, quindi non transitabile da tutti.

