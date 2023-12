Sei ore di blackout elettrico: tre quartieri dell'area urbana di Rossano lasciati al buio

Un blackout lungo più di 6 ore che ha lasciato al buio oltre 350 famiglie nelle contrade cittadine di Corigliano Rossano. È questo quanto accaduto la notte scorsa nelle popolose contrade di Zolfara Toscano e Fossa, nell’area urbana di Rossano, dove le famiglie si sono trovate all'improvviso con le luci spente, ma anche con l'impossibilità di poter accendere termosifoni, stufe e quant'altro. Il fatto è avvenuto nella serata martedì attorno alle 21:30 quando le lampadine si sono spente in tutte le case dell'aria interessata. Un blackout, come dicevamo, che si è verificato senza alcun preavviso e soprattutto senza alcun tipo di informazione da parte di Enel distribuzione. Non solo. Nel mentre le famiglie entravano in agitazione non è stato possibile contattare la holding per l'energia elettrica in quanto i centralini erano stati presi d'assalto dagli utenti in cerca di una minima informazione su quanto stesse accadendo e soprattutto sui tempi di ripristino. Sul portale dell'Enel veniva, infatti, indicata l'ora delle 23:30 per il ripristino della corrente elettrica ma le ore si sono state dilatate e sono andate ben oltre questo orario.

