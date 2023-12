Cosenza, scoperto un trolley con 389mila euro nell'appartamento dell'ex cognato del “finto” collaboratore Roberto Porcaro

Un appartamento del centro di Cosenza: dentro vi risiede Salvatore Guido, disoccupato ex cognato del boss Roberto Porcaro. Nell'abitazione i carabinieri trovano un trolley, in un armadio, lo aprono e vi trovano ben sistemati e divisi per taglio di banconote 389.000 euro. Guido non sa offrire una spiegazione credibile sulla presenza di tanto denaro e viene denunciato per riciclaggio aggravato dal metodo mafioso dal pm distrettuale Vito Valerio. I soldi vengono sequestrati perché i magistrati della Dda di Catanzaro ritengono facciano parte del "tesoro" nascosto di Porcaro esponente di spicco delle cosche confederate bruzie che nei mesi scorsi aveva inscenato una finta collaborazione con la magistratura.

L'abitazione di Guido, perquisita dai carabinieri della compagnia, guidati dal tenente colonnello Antonio Quarta, si trova in piazza Turi Thurium nella zona dello stadio cittadino.