'Ndrangheta a Cosenza, scatta il 41 bis per l'ex boss Roberto Porcaro

Roberto Porcaro, componente della direzione strategica delle cosche “confederate” operanti nell’area urbana, è stato assegnato al regime detentivo speciale del 41 bis. Il provvedimento gli è stato notificato ieri nel carcere di Terni dove si trova detenuto.

Porcaro, difeso dall’avvocato Mario Scarpelli del foro bruzio, aveva inscenato lo scorso anno l’inizio di una collaborazione con i magistrati della procura antimafia di Catanzaro che, però, non gli hanno dato credito. Nei mesi scorsi, in casa dell'ex cognato di Porcaro, i carabinieri avevano trovato un trolley contenente 389.000 euro in contanti.