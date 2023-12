Amantea, in fiamme l’auto della figlia del proprietario di un albergo

Una storia che si ripete e sulla quale le forze dell’ordine dovranno ora fare chiarezza. La notte scorsa, nei pressi dell’hotel “La Scogliera” di Coreca, a pochissima distanza dalla galleria già teatro di recenti fatti di cronaca, le fiamme hanno praticamente distrutto la 2008 di proprietà di Ida Suriano, figlia dei titolari dell’importante struttura ricettiva. Il fuoco si è sviluppato dopo che erano passate da poco le 2. Sono stati i proprietari stessi dell’albergo a rendersi conto di quanto accadeva, tanto da allertare con la massima urgenza i Vigili del Fuoco, così da consentire lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area. Fortemente preoccupati i residenti della zona, che hanno richiesto la presenza dei Carabinieri, al fine di comprendere cosa stesse succedendo.

Da una prima analisi svolta dagli stessi Vigili del Fuoco, che produrranno sull’accaduto una relazione dettagliata e precisa all’autorità giudiziaria, non si può escludere alcuna pista. Al momento, infatti, resta in piedi sia la possibile autocombustione, sia l’origine dolosa. Ovviamente è quest’ultima pista ad essere più gettonata, anche in virtù delle temperature e delle condizioni meteorologiche che si registrano in questo particolare periodo dell’anno e che non fanno pendere il piatto della bilancia dal lato dell’incendio spontaneo per corto circuito. A rendere il quadro investigativo più complesso anche alcuni accadimenti che hanno avuto luogo nei mesi scorsi. Non bisogna dimenticare, infatti, che lo stesso hotel è stato già coinvolto in casi similari, come ad esempio l’incendio, quello certamente doloso, che nell’aprile 2023 distrusse il lido in costruzione.

