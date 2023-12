Corigliano Rossano, sventati dai vigilantes due assalti alle scuole

Ancora in azione la banda che ruba all’interno degli istituti scolastici, ma questa volta ai topi di aule è andata male perché sono stati bloccati prima di mettere in atto il misfatto. Sono stati, infatti, ben due, i tentativi di furto ai danni di altrettante scuole cittadini, sventate grazie all’intervento della guardiania in atto nelle scuole. Entrambi gli episodi, l’uno a qualche giorni di distanza dall’altro, si sono concentrati nel quartiere di contrada Grazie alla rete di allarmi installati all’interno delle strutture e grazie al tempestivo intervento degli agenti della Cosmopol Vigilanza, questa volta i ladri non sono riusciti a mettere a segno il colpo. Il primo episodio è avvenuto domenica scorsa nel plesso che ospita le scuole primarie. L’allarme è scattato attorno alle 17:30 quando il sistema di allarme ha lanciato una prima segnalazione alla centrale operativa delle guardie giurate. La pattuglia di vigilanza si è quindi portata sul posto sul posto notando che una delle finestre della scuola era aperta ed vi erano evidenti segni di effrazione.

