Cosenza, la ospita in casa e la riempie di botte

È riuscita ad affacciarsi da una finestra e chiedere aiuto. Sono stati i poliziotti a salvare una donna – una quarantenne residente in un paesino dell’hinterland – dall’aggressione che s’è consumata, l’altra sera, poco dopo le 21, in un appartamento d’un palazzo in via Panebianco nelle vicinanze di piazza Europa. Gli agenti della squadra volante – coordinati dal vicequestore Domenico Lanzaro – sono intervenuti dopo la segnalazione d’un condomino che, rientrando a casa, ha raccolto il grido d’aiuto della donna. Quest’ultima per ragioni imprecisate – benché anche se precisate nessuna ragione può rendere tollerabile o peggio ancora giustificare la violenza sia essa fisica o verbale o di qualsivoglia altra natura – era stata malmenata dall’uomo (il proprietario dell’appartamento) che avrebbe dovuto ospitarla per le festività natalizie. L’intervento dei poliziotti ha messo fine alla violenza. La donna è stata prima trasferita in pronto soccorso e successivamente accompagnata nel comune di residenza. L’uomo, invece, dopo le formalità di rito è stato denunciato a piede libero con l’accusa di percosse e violenza privata.

