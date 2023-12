A Rende sono pronte per essere assunte altre figure nel palazzo comunale

Questa mattina, con ogni probabilità, saranno ufficialmente assunte altre figure in Comune a seguito della conclusione dei concorsi pubblici banditi nei mesi scorsi. Sono in tutto 27 i posti messi a bando per varie figure, fra cui quattro vigili urbani. Grazie all’impulso dato dalla Commissione straordinaria e previa autorizzazione della Cosfel, gli Uffici comunali hanno potuto dare seguito alle fasi successive dell’iter previsto dalle norme per sette concorsi pubblici.

Precisamente per due 2 istruttori direttivi amministrativi contabili ex categoria d, un istruttore direttivo amministrativo ex categoria d, un istruttore direttivo informatico ex categoria d, un istruttore direttivo assistente sociale ex categoria d, due istruttori di vigilanza posti ex categoria c, due istruttori amministrativi ex categoria c ed uno legge 68/99 di categoria ex b3 di “esecutore professionale informatico”. Nelle settimane scorse, in tempi velocissimi, sono state nominate le commissioni di concorso e sono state pubblicate sul sito dell’Ente le date delle prove scritte che sono terminate prima di Natale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza