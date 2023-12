Vertenza Amaco a Cosenza, dopo la quattordicesima i dipendenti sperano in una Epifania più “ricca”

Sotto l’albero nulla, al calar dell’anno qualche altra briciola, si spera ora in una Befana più ricca. Questo quanto accade all’Amaco dove ieri i 130 dipendenti si sono visti accreditare a distanza di sei mesi dalla naturale scadenza la quattordicesima mensilità. Il lavoro ai fianchi del giudice titolare del fascicolo relativo al fallimento dell’azienda da parte del liquidatore Ferdinando Caldiero ha ottenuto gli esiti sperati. È arrivata l’autorizzazione al pagamento di una mensilità che corrisponde a una boccata d’ossigeno per i lavoratori e le loro famiglie in attesa di tempi migliori. La notizia era nell’aria da un paio di giorni ed ha trovato conferma ieri. Restano da saldare lo stipendio di ottobre, metà novembre, la differenza della paga di dicembre (sono state effettuate affermano i lavoratori oltre il dovuto, l’imponibile sarebbe stato calcolato in modo sbagliato), tredicesima, due giornate di gennaio scorso e l’adeguamento contrattuale. La quattordicesima era lo stipendio più lontano e si correva il rischio di allungare ulteriormente i tempi. Un segnale positivo che è arrivato dal Tribunale.

