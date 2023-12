Cosenza, nel cantiere di San Silvestro si prepara la notte dei sogni

Cosenza col suo vestito delle (Buone)feste si prepara a vivere l’ultima notte dell’anno. Una notte speciale illuminata dal soul di Giorgia. Cosenza indossa l’abito di gala, ricco di luci e di eventi, in mezzo a luoghi romantici, che profumano di storia. San Silvestro a Cosenza sarà una emozione infinita. Ogni luogo, dal centro alle periferie, sarà coinvolto. La proposta è racchiusa in un programma che non si limita solo al concertone ma che si muove seguendo il filo dell’identità che si dipana lungo un percorso nuovo e coerente all’interno di una città che sta cambiando. Identità culturale che valorizza l’anima cosentina. Il sindaco Franz Caruso e la sua amministrazione hanno trasformato Cosenza in una frontiera aperta a una provincia che scorre e si raccoglie interpretando un senso, un sottofondo di passione per il capoluogo.

Il concerto

Il viaggio verso l’anno che verrà avrà basi lungo il corso Mazzini e piazza dei Bruzi che diventerà l’epicentro del divertimento, nella notte di San Silvestro. È lì che Palazzo dei Bruzi ha scelto di ospitare il concerto. A brindare al nuovo anno con i cosentini di Cosenza e provincia sarà Giorgia. Ma prima la folla sarà scaldata da un dj che incarna l’anima di questa terra: Franco Siciliano. La piazza diventerà confluenza delle rotte anagrafiche, giovani e meno giovani si lasceranno trasportare dalla voce dell’artista 51enne che nel 1995 vinse il Festival di Sanremo con lo storico brano “Come saprei”. La sua voce diventerà ritrovo di una memoria che gioca col destino seguendo un itinerario quasi naturale. Un’occasione imperdibile che il Comune ha voluto realizzare per accendere i riflettori su Cosenza, palcoscenico di un’offerta musicale di straordinario livello.