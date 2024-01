Corigliano Rossano, ottantaquattrenne scippata all’uscita dell’ufficio postale dopo aver preso la pensione

Scippata subito dopo aver preso la pensione. Il grave episodio è avvenuto ieri mattina nel centro storico di Rossano ed ha per vittima una signora anziana di 84 anni del posto. Un fatto grave che evidenzia ormai una certa spavalderia che mostra anche la manovalanza della microcriminalità, agendo spudoratamente di giorno e colpendo soggetti fragili che non possono difendersi. Un colpo programmato e calibrato nel giorno in cui erano in pagamento le pensioni nell’ufficio postale di Piazza Steri. Stiamo parlando della zona centrale per eccellenza nel centro storico, che oltre alla sede dell’ufficio postale, ospita il cuore pulsante della comunità, tra attività commerciali, uffici e via vai di gente. Lo scippo si è consumato attorno alle 10. A quanto si è appreso, da una prima sommaria ricostruzione dei fatti che si sono succeduti con una certa velocità, l’anziana signora che abita a poca distanza dall’ufficio postale, è stata scippata della borsa subito dopo aver incassato la pensione. È presumibile che chi ha agito abbia seguito tutte le mosse della donna, dall’ingresso alle poste fino a quando non ha preso la via di casa. Lo scippo, infatti, è avvenuto lungo in tragitto che la donna doveva coprire per tornare alla sua abitazione. L’ottantaquattrenne aveva percorso solo qualche decina di metri quando è avvenuto lo scippo, a poca distanza dalla Chiesa di San Domenico. All’interno della borsa, alla pensione, c’erano anche il portafogli e tutti i documenti. Uno strattone secco e deciso, tanto che l’anziana è finita a terra mentre lo scippatore di dileguava tra viuzze e vicoli cercando di far perdere le sue tracce.

