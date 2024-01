Mirto Crosia, sedicenne cade dal terzo piano di una palazzina: ricoverata in gravi condizioni

Versa in gravi condizioni una minore di Mirto Crosia precipitata dal terzo piano di una palazzina del piccolo centro del Basso Jonio. Il terribile episodio si è verificato oggi pomeriggio nella località di Centofontane, zona del lungomare crosiota. In particolare la ragazza è caduta da una palazzina in via degli Aranci, finendo malamente al suolo. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto è giunta una ambulanza del 118. Stante però le condizioni della giovane è stato chiamato ad intervenire l’elisoccorso che è atterrato nelle vicinanze del luogo dell’accaduto. Una vola caricata la giovane paziente, il veivolo di soccorso si è nuovamente alzato in volo in direzione dell’Annunziata di Cosenza. A quanto si è appreso pare che la ragazza sia rimasta sempre cosciente anche se si sospetta un politrauma e le condizioni sono comunque da ritenersi critiche. Ancora da decifrare e chiarire cause e circostanze in cui è avvenuto l’episodio. La ragazza pare sia caduta mente si trovava affacciata sul balcone della palazzina. Ad ogni modo si stanno raccogliendo in tal senso tutte le informazioni utili a chiarie il quadro degli eventi. Sul posto sono subito accorsi anche i carabinieri della locale stazione di Mirto Crosia e gli agenti della polizia municipale che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e coordinato il traffico nella zona per rendere agevole l’atterraggio dell’elisoccorso e far sì che il trasferimento della minore fosse celere e senza intoppi.