Attimi di paura a San Lucido: avverte un malore in centro, lo salva un medico argentino di passaggio

Quest’oggi il sindaco di San Lucido, Cosimo De Tommaso ha pubblicamente encomiato un giovane medico argentino per aver prontamente soccorso e salvato da morte certa un cittadino sanlucidano.

“Un'azione di elevato valore civile e di grande altruismo, che deve essere presa, d'esempio in virtù dei valori di solidarietà e senso civico sui cui si fonda la nostra Repubblica”, si legge nella lettera con cui il primo cittadino ha pubblicamente encomiato Juan Ignacio Nogueras, giunto dall’Argentina e residente a San Lucido, in attesa di poter essere riconosciuto cittadino italiano.

Il suo intervento è stato provvidenziale per salvare la vita di un uomo colpito da improvviso malore, mentre si trovava in pieno centro, a San Lucido. Juan, infatti, accortosi di quello che stava accadendo, in attesa dell’arrivo dell’autoambulanza allertata dagli altri presenti, si è prontamente adoperato per prestare soccorso d’emergenza al malcapitato, con lucidità e grande professionalità, salvandogli, di fatto, la vita.

Questa stamattina, presso la casa comunale, il sindaco De Tommaso ha, quindi, voluto pubblicamente esprimere apprezzamento e gratitudine al medico argentino, da parte di tutta la cittadinanza, per il suo atto eroico e disinteressato.

San Lucido ospita già da qualche tempo molti argentini e sudamericani, ormai integratisi perfettamente nel tessuto sociale ed economico della cittadina calabrese. “Al concittadino che si è sentito male - conclude De Tommaso - i migliori auguri di pronta guarigione. So che le sue condizioni di salute sono buone e non possiamo che esserne contenti".