Il Palazzetto dello sport di Rende presto sarà riaperto al pubblico

Palazzetto dello sport, ci siamo. È ripartita ufficialmente la “macchina amministrativa” per riaprire in tempi brevi una delle strutture più attese dell'area urbana. Esattamente un mese fa, ad inizio dicembre scorso, i commissari prefettizi della città, Santi Giuffrè, Rosa Correale e Michele Albertini, con la deliberazione straordinaria numero 220, hanno revocato la concessione del Palazzetto dello Sport in contrada Tocci. Le verifiche, effettuate con i poteri della giunta, hanno portato alla rescissione del contratto stipulato nel 2021 con l’Asd Palastport Europa. Oggi, invece, la notizia riguarda la Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di supporto specialistico e redazione della documentazione tecnica necessaria all'acquisizione dell’agibilità del Palazzetto dello Sport. In buona sostanza sono in atto le procedure per la presa in consegna dell’immobile da parte del Settore Tecnico Manutentivo. Tutto ciò al fine di rendere fruibile l’impianto sportivo.

