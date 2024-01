Porto turistico di Paola, a breve il bando da oltre 50 milioni di euro

Porto turistico: il Bando per l’individuazione dell’operatore economico che ne dovrà curare la realizzazione è praticamente pronto. È il primo passo per la scelta del project financing che identificherà il partner privato che affiancherà il Comune. Serviranno in totale 51 milioni di euro per la sua realizzazione di cui 20 già a disposizione dell’ente. Il Bando - si apprende dal Comune - sarà pubblicato a giorni non appena giungeranno all’ente alcuni dati inerenti Fs Sistemi Urbani. Il Porto si inserisce in un investimento globale perché sarà tutta l’area del borgo marinaro e del lungomare che verrà valorizzata grazie a una serie di interventi che ne ridisegneranno il look.

