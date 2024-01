Cosenza, va in carcere l’uomo ferito dal padre

Passa dai domiciliari al carcere il quarantaquattrenne che nei giorni scorsi è stato ferito dal padre con un colpo di pistola. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia cittadina – diretti dal tenente colonnello Antonio Quarta – ieri mattina, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, hanno trasferito l’uomo nella casa circondariale di via Popilia. Il quarantaquattrenne nei giorni scorsi è finito in ospedale con una ferita d’arma da fuoco a una gamba. Il colpo era partito dalla pistola del padre intervenuto per sedare una lite famigliare. L’uomo – che era stato assegnato ai domiciliari con l’accusa di violenza di genere – lo scorso mercoledì è entrato in conflitto col fratello. I due, per motivi che sono al centro di un’ulteriore indagine dei carabinieri, hanno iniziato dapprima a scambiarsi minacce. Poi i toni sono andati via via crescendo fino a degenerare. La situazione in casa è diventata incandescente al punto che il padre – che è stato successivamente denunciato a piede libero per lesioni – è stato costretto a recuperare da un cassetto una pistola, legalmente detenuta, e esplodere alcuni colpi per sedare la lite. Un proiettile ha colpito di striscio il quarantaquattrenne. La lite e l’esplosione dei colpi di pistola hanno messo in allarme i condomini della palazzina, in viale Parco Giacomo Mancini, che temendo il peggio hanno allertato i carabinieri.

L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale e ieri, al termine degli accertamenti dei militari dell’Arma, è stato trasferito in carcere.