Cosenza, Comuni inadempienti e i ministeri bloccano l’erogazione di fondi

I finanziamenti bloccati e le aziende in crisi. I soldi sono fermi a Roma, nelle tesorerie dei ministeri perché la burocrazia di molti comuni è colpevolmente ferma e, sopratutto, distratta.

Il presidente di Confindustria Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, è un imprenditore a capo di un’azienda con una storia secolare impegnata nel settore delle costruzioni. Il massimo rappresentante degli industriali bruzi è stato pure a capo dell’Ance regionale (Associazione nazionale costruttori edili) e conosce a menadito gli ostacoli, le difficoltà e i tortuosi percorsi che le imprese calabresi sono costrette ad affrontare quasi quotidianamente. Mai prima d’ora, però, era accaduto agli operatori economici di dover fare i conti con Comuni che non dispongono del Durc perchè inadempienti nei confronti dei loro dipendenti.

Partiamo da una domanda: Presidente cos’è il Durc?

«ll Documento unico di regolarità contributiva è l'attestazione della regolarità contributiva dell'azienda verso Inps, Inail e Cassa Edile. Esso è finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive da parte dei datori di lavoro. Le aziende pubbliche e quelle private devono dunque seguirne pedissequamente i dettami».

E com’è possibile, invece, che gli enti pubblici territoriali, cioè i Comuni, non versino i contributi ai dipendenti?

«Bel quesito: me lo chiedo anch’io da tempo perchè la Pubblica amministrazione dovrebbe essere quella più in regola, ma non è così. In questo momento vi sono Comuni della Calabria e del Meridione d’Italia che non dispongono del Durc e, di conseguenza, non possono ricevere i finanziamenti elargiti dai ministeri per importanti opere. È una cosa gravissima su cui le Istituzioni devono vigilare e rispetto alle quali ritengo debbano intervenire».

