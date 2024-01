Cosenza, l’udienza di fallimento dell’Amaco slitta a metà luglio

L’udienza di fallimento dell’Amaco per la verifica dei crediti è stata rinviata dal 5 marzo al 16 luglio prossimi.

Il provvedimento è stato preso dal giudice delegato del tribunale ordinario di Cosenza, Francesca Familiari, vista la richiesta del curatore Ferdinando Caldiero depositata il 29 dicembre scorso con la quale appunto si chiedeva il rinvio dell’udienza per la formazione dello stato passivo relativo al procedimento di liquidazione giudiziale.

Il curatore nella sua richiesta aveva evidenziato «la gestione dei molteplici impegni connessi alla prosecuzione dell’attività d’impresa, che rende estremamente difficoltoso rispettare la tempistica per l’esame delle domande dei creditori e la conseguente redazione dello stato passivo; il reclamo dell’Amaco avverso la sentenza che ha negato l’omologazione del concordato preventivo, dichiarando aperta la liquidazione giudiziale della stessa, su cui si dovrà pronunciare e che la Corte d’Appello di Catanzaro il 28 febbraio».

