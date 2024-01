Amantea, auto finisce in una buca: nessuna conseguenza fisica ma tanta paura per due anziani

Nelle scorse ore una coppia di anziani che si trovava all’interno di una Panda, mentre era in transito lungo la strada che costeggia la scogliera di Coreca, sono finiti in una voragine che ha provocato l’innalzamento della vettura da un lato. Per le due persone che si trovavano all’interno del mezzo non vi sono state conseguenze fisiche. La buca in questione, precisano i residenti della zona, «era stata più volte segnalata all’attenzione dell’ente comunale».