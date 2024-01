A Cosenza sorrisi, regali e sorprese per i bambini di “IoNoi”

Sorrisi e regali per il quarto anno consecutivo ai ragazzi che fanno parte dell’associazione “IoNoi odv” nel quartiere di via Popilia. Massiccia la partecipazione all’evento e ogni bambino ha avuto il suo regalo direttamente da una Befana speciale. La presidente Concetta Cianni ha voluto che il tradizionale evento si trasformasse in una festa di quartiere e che ogni bimbo presente ricevesse un gioco o la tradizionale calza offerti gratuitamente dall’associazione.

«Sono da sempre convinta - ha affermato la Cianni - che per raggiungere un obiettivo così ambizioso sia indispensabile fare rete e la riuscita dell’evento mi ha dato ragione. Tanti amici hanno accolto il mio invito ed hanno contribuito fattivamente tanto nella raccolta dei giochi quanto nell’organizzazione e realizzazione dell’evento stesso.

Il Team Bartolomeo Martial Arts, ad esempio, ha offerto la possibilità di assistere ad un allenamento all’aperto mettendo a disposizione professionalità e capacità che contraddistinguono il gruppo. La “Terra di Piero” ci ha dato una grande mano nella raccolta giochi alla quale con altrettanta generosità hanno contribuito diversi imprenditori e privati cittadini. Grazie all’interessamento dell’assessore De Cicco e di Mimmo Mazzei, presidente dell’associazione “Il mio blu”, abbiamo avuto la presenza degli Avengers che si sono calati dal tetto dell’ex Circoscrizione divertendo ed emozionando grandi e piccini che hanno goduto della presenza ma soprattutto della disponibilità dei loro beniamini fino all’arrivo dell’amata vecchina. La Befana, scortata come ogni anno dai vigili del fuoco, ha trovato i bambini carichi di una gioia incontenibile così come incontenibile è stato il loro desiderio di ricevere il gioco. Certamente il prossimo anno - fa sapere Concetta Cianni - faremo tesoro di questa esperienza per organizzarci in modo diverso».

In conclusione, grazie a Lia Calabria e Katia De Salvo, i bambini hanno potuto giocare e divertirsi con un’altra mitica vecchina, Za’ Popa. Prossimo evento il 4. “Carnevale solidale.