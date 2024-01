Scalea, ladri scatenati in due ditte del territorio

Due diversi furti, ai danni di altrettante ditte del territorio, si sono verificati la notte tra giovedì e venerdì nella zona industriale di Scalea. La prima ditta a essere colpita dai ladri è stata la “Apm di Marco Napolitano & Company” – società che opera nel settore delle ristrutturazioni e delle costruzioni civili e industriali, con sede legale a Santa Maria del Cedro – alla quale sono stati rubati due mezzi, solitamente usati dagli operai nei loro interventi sul territorio, e un cospicuo quantitativo di materiale da lavoro. La seconda è stata la “Birra Cala”, di proprietà dell’ex consigliere regionale Antonio De Caprio, il cui birrificio è ubicato nella zona denominata “La Bruca”, alla quale è, invece, stato sottratto un cospicuo quantitativo di rame.

I due furti, che hanno comportato un notevole danno economico a entrambe le ditte coinvolte, sono stati subito segnalati ai carabinieri della locale Compagnia, che, dopo i necessari sopralluoghi, hanno prontamente avviato le indagini per individuare i responsabili. Appresa la notizia, il sindaco, Giacomo Perrotta, si è subito recato sul posto, unitamente al vicesindaco, Annalisa Alfano, e all’assessore all’Ambiente, Davide Manco, «per manifestare – ha dichiarato in una nota – la vicinanza dell'intera amministrazione alle società colpite da questo brutto evento». Considerata la preoccupazione per quanto avvenuto espressa sia dai diretti interessati che da numerosi cittadini, il sindaco scaleoto ha poi messo in evidenza: «Siamo in dirittura d’arrivo per l'installazione del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale, in stretta collaborazione con i carabinieri della nostra città, con la speranza che eventi del genere non rimangano impuniti.

