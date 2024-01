Cosenza, l'Amaco dichiara guerra ai “portoghesi”: potenziati i controlli a bordo

Lotta ai “portoghesi”. L’Amaco prova a dare linfa alle proprie casse con un avviso all’utenza che detta nuove condizioni tese a evitare che si viaggi gratis. Il numero dei passeggeri virtuosi nel tempo è andato mano mano diminuendo complice scarsi controlli. E così piano piano la goccia è diventata un oceano contribuendo alla crisi aziendale.

Per usufruire del servizio di trasporto di Amaco, si legge nella comunicazione firmata dal direttore Francesco La Valle e dal curatore Fernando Caldiero, «i viaggiatori dovranno munirsi di valido titolo di viaggio ed utilizzarlo secondo le modalità riportate sullo stesso titolo che dovrà essere conservato per tutta la durata del suo utilizzo. Sono validi, esclusivamente, i titoli di viaggio con impresso il logo Amaco Spa o acquistati tramite l’applicazione MooneyGOA». La novità è che i biglietti non potranno essere più acquistati utilizzando le macchinette a bordo degli autobus ma solo rivolgendosi alle rivendite esterne autorizzate o la biglietteria Amaco di piazza Mancini; in alternativa potranno essere acquistati e attivati prima della salita a bordo dei pullman, utilizzando l’applicazione MooneyGO scaricabile dagli store Ios e Android.

