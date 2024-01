Dopo Lorica piste da sci aperte stamattina anche a Camigliatello dove per un sopralluogo si è recata il commissario Arsac, Fulvia Caligiuri. Impianto aperto sicuramente fino alle 14. Ma si spera di prolungare l'attività fino alle 16. Dipende dalle condizioni meteo. Gli operatori hanno fatto di tutto per aprire le piste mettendo in azione anche i cannoni Sparaneve.