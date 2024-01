Concorsone scuola, in Calabria è caccia a prof di Italiano e Matematica

Migliaia di domande anche nel Cosentino per il concordo ordinario della scuola finanziato grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Molti di meno sono le cattedre in palio per i docenti, tra l’altro su base regionale. Quindi è possibile che un prof del Cosentino ottenga l’assunzione nel Reggino e un Crotonese nel Vibonese. Dipenderà dalla posizione nella graduatoria finale.

Parola ai numeri

Sono stati resi noti i posti disponibili nei vari ordini e gradi, e per quanto riguarda le scuole Secondarie di primo e secondo grado, anche la distribuzione in base alle diverse classi di concorso.

A esempio, nell’Infanzia, risultano in palio 13 posti in tutta la Calabria, 7 per il Posto comune e 6 per il Sostegno. Decisamente più disponibilità per quanto riguarda la Primaria: saranno 55, 43 per il Posto comune e 12 per il Sostegno. Nella Secondaria di primo grado, complessivamente 186 cattedre a disposizione per il concorso, 182 sul Posto comune e solo 4 sul Sostegno. Nella Secondaria di secondo grado 423 cattedre, 419 sul Posto comune e solo 4 sul Sostegno. in totale, quindi, 677 posti: 651 sul Posto comune e 26 sul Sostegno.

Materia per materia

Nelle scuole Medie la classe di concorso per la quale sono in palio più posti è la A022, cioè Italiano, Storia e Geografia: 133 dei 182 complessivi. A seguire, ma molto staccata, la AA25 (Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria) con 10 disponibilità. Sul terzo gradino del podio le 5 cattedre della A001 (Arte e Immagine). Situazione simile nella Secondaria di secondo grado, dove però la distribuzione è più uniforme. Ma nelle posizioni di testa c’è sempre la classe di concorso (A012) relativa all’Insegnamento delle Discipline letterarie: 68. La batte solo la A027 (Matematica e Fisica) con 72 disponibilità. Poi la A026 (Matematica) con 56 cattedre disponibili. Quindi 27 posti per la A040 (Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche), 25 la A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche), 20 la A042 (Scienze e tecnologie meccaniche).

Sostegno in deroga L’Ufficio scolastico regionale diretto da Antonella Iunti ha dato il via a un’ulteriore e importante autorizzazione di posti di Sostegno in deroga. Si tratta di 67 cattedre nelle scuole di tutta la regione, così organizzate tra le diverse province: 29 nel Catanzarese, 13,5 nel Cosentino, 10,5 in provincia di Reggio Calabria, 9 nel Crotonese e infine 5 in provincia di Vibo Valentia. Con queste ulteriori nomine, i prof di Sostegno saliranno a 8.348 in Calabria: 2.882 nel Cosentino, 2.702 nel Reggino, 1.389 nel Catanzarese, 753,5 nel Crotonese e infine 621,5 nelle scuola della provincia di Vibo Valentia. Alla luce di queste sopraggiunte disponibilità, nei prossimi giorni si provvederà ad affidare gli incarichi ai docenti precari inseriti nelle varie Graduatorie di istituto.