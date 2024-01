Cosenza, passi avanti verso il ripristino del “grande fratello” in città

Un altro passo avanti verso la realizzazione nella nostra città di un impianto di videosorveglianza nell’ambito del programma operativo complementare “Legalità” a cura di Unione Europea e ministero dell’Interno. Il comandante della Polizia municipale, Gianpiero Scaramuzzo, nei giorni scorsi, ha firmato la determina che dà via libera al progetto definitivo redatto dall’ingegnere Franco Rovense. La delibera della giunta di Palazzo dei Bruzi per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio è la n. 138 del 5 giugno scorso. La spesa è di poco superiore ai 300mila euro.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza