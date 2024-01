Cosenza, a tavola non s’invecchia... si resta digiuni: rincari alle stelle ovunque

È vero, magari a tavola non s’invecchierà di certo ma di questo passo si rischia di dover fare i conti con i morsi della fame. E non è sicuramente una questione di dieta intermittente o chetogenica, di calorie o di bioritmi. Il problema è di natura strettamente finanziaria. Il nuovo anno nasce sui frammenti di un 2023 che l’Istat ha mandato in pensione nel segno di un’ inflazione record. A Cosenza una famiglia media ha dovuto spendere 1.139 euro in più rispetto all’anno precedente (chiuso con un esborso aggiuntivo di 1.662 euro) con un’inflazione media sui dodici mesi del 6,1% che è andata a peggiorare il dato di un anno fa che era stato chiuso già in mezzo a nuvole d’ira di un rialzo stimato in un +8,1%. Nel cono d’ombra sono finite quelle poche certezze economiche e occupazionali che sostenevano questa terra. E il futuro è saldamente ancorato a previsioni negative con una nuova raffica di aumenti che rischia di riproporre quel clima di incertezza al quale ci hanno abituati da qualche anno a questa parte.

Lo scenario

Nella penombra dell’incertezza economica si raccoglie tutta la malinconia di questo nostro tempo. Tristezza e dolore sono le lance conficcate nel fianco scoperto di questa nostra terra, schiacciata dagli effetti devastanti dell’inflazione e dei rincari energetici. Quello che è accaduto negli ultimi dodici mesi viene rischiarato da Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori che raspa la terra tra le macerie in mezzo alla paura: «Purtroppo Cosenza non solo ha un’inflazione più alta di tutte le altre città della Calabria e della media italiana, ma la divisione peggiore è quella dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche che nel 2023 sono rincarati del 13,1% rispetto al 2022, contro un +10% dell’Italia e un +10,8% della Calabria. Un fatto molto preoccupante e grave considerato che si tratta della spesa obbligata per eccellenza, visto che tutti prima o poi dobbiamo mangiare». Sono parole che sembrano la tranquilla constatazione di una scoperta sulla quale non è nemmeno necessario spendere troppe parole.