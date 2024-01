Cosenza, problemi del centro storico: faccia a faccia dei residenti con Caruso

La città vecchia tra lavori in corso, lavori che verranno, opere avviate e lasciate a metà e dimenticate dalle Amministrazioni che si sono succedute alla guida di Palazzo dei Bruzi, servizi cancellati (le Poste, ad esempio). Di questo e tanto altro si parlerà nell’assemblea popolare fissata dal Comitato spontaneo “Piazza Spirito Santo per la rinascita del centro storico”. L’appuntamento è per venerdì 9 febbraio alle ore 17 nei locali del Centro polifunzionale di via Manzoni, allo Spirito Santo. L’obiettivo del Comitato è quello di porre domande e avere risposte sul recupero e il rilancio del centro storico al capo dell’amministrazione comunale, Franz Caruso, che ha accettato l’invito dei promotori dell’iniziativa ed è pronto a sottoporsi al fuoco di fila di domande che arriveranno dai residenti. Il Comitato ha invitato pure assessori e consiglieri comunali, associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali, rappresentanti di Ecologia Oggi, delle Cooperative, commercianti e ristoratori.