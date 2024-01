Mistero a Cervicati, da giorni alla prese con la strage di gatti

Caccia aperta al killer dei gatti. Da giorni, nella piccola cittadina arbëreshe della Valle dell’Esaro gli abitanti assistono impotenti a una misteriosa strage di felini. A quanto pare in paese si aggirerebbe una sorta di sicario armato di pistola ad aria compressa e capace di far scempio dei gatti di quartiere. Benché buona parte dei residenti hanno alzato il livello di guardia l’individuo non è ancora stato identificato nonostante i gatti continuino a morire ammazzati. Ora sulla vicenda interviene l'Aidaa Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che lunedì presenterà un esposto alla Procura di Cosenza per far luce sulla vicenda. «Ancora un caso di crudeltà sugli animali. Stavolta abbiamo a che fare con un assassino di gatti che, a quanto pare – sottolineano i responsabili dell’Aidaa – si aggira per Cervicati. A farne le spese ultimamente è stata Grigina, come denunciato dal suo padrone che dopo vari esami ha scoperto a causare l’emorragia alla gattina è stata una pallottola di 5 mm sparata a pochi metri di distanza da una pistola ad aria compressa che le ha perforato il polmone».