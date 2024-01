Scuole di Rende: oltre 12 milioni di euro per il piano di riqualificazione

Attenzione puntata, ancora una volta, sulle scuole della città: adeguamento sismico, messa in sicurezza e riqualificazione energetica prevista per diversi istituti cittadini, dieci almeno, che sono nell’elenco delle opere pubbliche del 2024, 2025 e 2026. Nel piano deliberato dalla triade commissariale figurano 859mila euro per la scuola primaria di Santo Stefano, 737mila euro per la materna di via Bari ed un 1 milione 325mila euro per la scuola materna di via Bertoni. Non solo: per la scuola materna via Todaro sono state individuate risorse per 650mila euro, per la scuola media di via Buenos Aires oltre 2 milioni 667 mila euro, per la scuola elementare di via Tocci invece 2 milioni e mezzo e per la scuola materna di via Silvio Pellico oltre 1 milione 725 mila. Altre tre scuole, infine, su cui il dirigente di settore Mancusi ha deciso di investire ulteriori fondi pubblici. Si tratta della scuola materna di via De Chirico (827mila euro), della scuola materna di via Giovanni XXIII (1 milione 723 mila euro) e della scuola media via Bertoni (446mila euro). Circa 12 milioni 600mila euro solo per le scuole. Va aggiunto che la maggior parte dei plessi scolastici del territorio sono interessati da lavori, per la quasi totalità finanziati nell’ambito del Pnrr, e le scadenze imposte dai programmi di finanziamento non consentono di procedere in maniera da non interferire con i periodi di attività didattica. In verità, alcune difficoltà sono nate per l’individuazione di sedi temporanee in grado di ospitare il numero elevato di studenti e di nuove iscrizioni.