Lo spaccio tra Scalea e la Campania coi telefoni criptati, in carcere anche l'assassino della piccola Simonetta Lamberti: 4 arresti I NOMI

I finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e Salerno hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, rispettivamente, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione e spaccio.

In carcere anche l'assassino della piccola Simonetta, figlia del magistrato Alfonso Lamberti

Figura anche Antonio Pignataro, 67 anni, che ha scontato una condanna a 30 anni di reclusione per l'omicidio, avvenuto il 29 maggio 1982, della piccola Simonetta Lamberti, figlia dell’allora magistrato Alfonso Lamberti tra le le quattro persone arrestate. Le misure cautelari riguardano anche Ivano Busiello, 48 anni, Gianluca Lano, 46 anni, e Joisef Slimane, 26 anni. Il gruppo criminale era capeggiato da Domenico Tamarisco, già raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso 7 luglio dal gip di Catanzaro (in sede di rinnovazione, per competenza territoriale, di analoga misura precedentemente emessa dal gip di Salerno).