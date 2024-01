Quattro professori al capezzale dell’ospedale di Cosenza e... all'Unical

In una Calabria dalla sanità malata, sedotta e abbandonata, preda e carnefice, il policlinico universitario dell’Annunziata si è imposto come un miracolo vero all’interno di uno scenario deformato da illusioni politiche e promesse tradite. Una svolta accademica che prende forma e sostanza con il reclutamento dei docenti e ricercatori destinati a salire in cattedra in ateneo ma anche a guidare i reparti assistenziali in ospedale. Assunzioni che sono state distillate attraverso l’alambicco di una call a cui hanno risposto 272 professionisti dal curriculum importante, da Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Roma, Bergamo. Tra le adesioni, 55 sono state da parte di professori universitari, 22 di primari in ospedali pubblici, 106 di dirigenti, 28 da medici in ruoli apicali nella sanità privata e ben 44 domande sono arrivate da “cervelli di ritorno”, medici calabresi in servizio strutture nazionali o estere, anche in posizioni di responsabilità, e che gradirebbero un ritorno a Itaca da docenti universitari. La scelta finale segue le linee guida tracciate dal rettore Nicola Leone e dal commissario dell’Azienda ospedaliera Vitaliano De Salazar che hanno in mente un percorso di sviluppo della facoltà di Medicina e chirurgia Td rafforzando, pure, la qualità dell’offerta sanitaria dell’Annunziata.