Cosenza, cento lavoratori attendono dall’Asp la qualifica di Oss

Cento lavoratori aspettano da anni di vedersi riconosciuto lo status di Operatori socio-sanitari, Nei giorni scorsi una delegazione che lavora presso la sede Asp di Serra Spiga ha affrontato in sede di Delegazione trattante il problema chiedendo l’applicazione di un vecchio accordo sottoscritto tra le parti circa tre anni fa. Riguardava complessivamente 223 addetti, per 120 è arrivato l’inquadramento dall’Azienda sanitaria, gli altri sono ancora al palo nonostante fosse stata promessa la chiusura della vertenza entro questo mese. Giorni fa alcuni sindacalisti della Uil Fpl si sono recati negli uffici dell’Asp dove era appunto stata convocata la Delegazione trattante, ma la riunione con i vertici aziendali è stata spostata a data da destinare. Il sindacato e un gruppetto di lavoratori hanno preannunciato per i prossimi giorni un sit-in pacifico davanti agli uffici dell’Asp, in viale Alimena.