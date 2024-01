Grave incidente ad Amantea, muore la donna investita da un camion

Le condizioni sono apparse da subito disperate. È purtroppo deceduta la donna che nel corso della tarda mattinata di ieri è stata protagonista di un tragico incidente lungo la Statale 18 in prossimità di Campora San Giovanni. Per cause ancora da comprendere, al vaglio della Procura della Repubblica di Paola che sulla vicenda ha aperto un fascicolo, la donna, Rosaria Russo, classe 1956, ha impattato contro un camion di grosse dimensioni guidato da un operaio originario di Cetraro.

Lo schianto è stato terribile, tanto da richiamare l’attenzione anche dei residenti della zona. Dopo essere accorsi sul posto, i sanitari del 118 hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per un trasporto d’urgenza all’Annunziata di Cosenza. Ma per la sessantottenne non vi è stato nulla da fare: troppo gravi e profonde le ferite riportate nell’urto. Il decesso è sopraggiunto intorno alle 15.

La comunità di Aiello Calabro, sua città d’origine e luogo dove risiedeva, si è stretta intorno ai familiari della donna. I Carabinieri della stazione di Amantea, sempre su disposizione della Procura della Repubblica di Paola, hanno posto il tir sotto sequestro, così da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e capire le cause che hanno indotto la morte della cittadina aiellese.