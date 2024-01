Paura a Scalea, grosso incendio divora parte di una palazzina: in ceneri un locale

Un grosso incendio ha interessato una palazzina di Scalea dove ha sede un'attività commerciale. Le fiamme hanno ridotto in cenere i locali del "Brigante" a bordo marciapiede interessando poi anche il primo piano e il secondo. Sul posto nella notte sono tempestivamente intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Scalea. Sono in corso indagini per verificare l'origine delle fiamme e se le stesse siano dovute o meno alla mano dell'uomo. Nessuna ipotesi al momento è esclusa. Sono state anche per sicurezza evacuate alcune famiglie.

Carabinieri e vigili del fuoco stanno accertando se si si tratti di un incendio doloso o meno, mentre il sindaco Perrotta, non appena avrà notizie più certe, valuterà se richiedere la convocazione del Comitato provinciale ordine e sicurezza alla Prefettura.