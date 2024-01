Cosenza, bare in attesa da settimane nel cimitero di colle Mussano

Bare in attesa al cimitero di colle Mussano. La storia si ripete. Ce n’eravamo occupati nella primavera scorsa quando una mattina con il nostro Franco Arena ci siamo trovati di fronte a circa settanta defunti in attesa di degna sepoltura.

Evidentemente, il problema della carenza di loculi non è stato risolto del tutto. E così da settimane è cresciuto il numero di bare depositate nelle sale alla sinistra dell’ingresso principale di colle Mussano. Alcune sulle tavole in legno hanno il manifesto funebre, altre, quelle più vecchie, soltanto il nome della persona scomparsa e la data. E stanno finendo anche gli scaffali dove collocare le bare tanto è cresciuta la lista d’attesa.

I familiari non avendo un loculo davanti al quale pregare o lasciare un fiore e un lumino da giorni sono costretti a sostare in questo luogo un po’ angusto. Dove anche l’aria comincia a diventare irrespirabile. Tra l’altro, all’esterno, ci sono mazzi di fiori e corone lasciati a lungo posati alle pareti delle sale mortuarie che contribuiscono a rendere il quadro ancora più precario di fronte alla chiesa.