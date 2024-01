Negozio devastato dalle fiamme a Scalea. Convocato un vertice in Prefettura

La città di Scalea è ancora in un angolo. L’incendio devastante nel centro del paese sulla statale 18 riaccende i riflettori su una comunità che ancora non si è ripresa dalle inchieste di Plinius. Un paese in cui la ndrangheta va a braccetto con la camorra. Le indagini recenti e di qualche anno fa lasciano pochi spazi ai dubbi. La presenza della criminalità organizzata condiziona ogni cosa. Anche la politica che dopo l’arresto dell’ex sindaco Basile, lo scioglimento del consiglio comunale e il successivo commissariamento, era tornata ad occupare i banchi del Comune con l’intenzione di mettersi alle spalle il passato.

Il sindaco Giacomo Perrotta non sta avendo un compito facile. Il primo cittadino è preoccupato e non potrebbe essere diversamente. È stato convocato in Prefettura per giorno 1 febbraio alle 10.30. Aveva annunciato che avrebbe richiesto la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a riguardo del grave episodio dell’altro giorno.

I carabinieri della Compagnia di Scalea hanno le bocche cucite, e proseguono le indagini, anche se la mano dell’uomo sull’incendio è la pista privilegiata. Le fiamme si sarebbero sprigionate difatti dall’esterno del palazzone a tre piani. Il gruppo di minoranza “Per Scalea” esprime «solidarietà e vicinanza per i titolari e per i dipendenti dell'azienda commerciale “Dal Brigante”, colpita nella notte da un incendio devastante, e per tutti i residenti dello stesso fabbricato che hanno subito danni enormi». Eugenio Orrico, Commissario del partito "Noi Moderati" di Scalea nonché consigliere comunale di opposizione, afferma: «Nessuno deve sentirsi solo, davanti all’intimidazione criminale.