Violento scontro nella notte tra un'auto e una moto a Corigliano. Un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in ambulanza all'ospedale di Rossano, dal cui è stato successivamente dimesso con 30 giorni di prognosi. L'incidente è avvenuto allora scalo ausonico, in via Gramsci. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano che stanno indagando sulle cause del sinistro.