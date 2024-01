Contestato il taglio dei pini a Rende, ieri la protesta degli ambientalisti

L'abbattimento dei "pinus pinea" in via Don Minzoni, a Rende, ha rianimato una discussione, non solo ambientale ma anche politica, che va avanti dalla scorsa estate. Ieri mattina ennesima situazione tutt'altro che vicina alla soluzione. Da una parte il comitato di cittadini e ambientalisti che ha deciso di alzare il livello dello "scontro"; dall'altra le scelte quasi obbligate dei commissari.

Ieri mattina manifestazione pubblica per dire "no”, al taglio degli alberi". Con i cittadini e le associazioni anche partiti e movimenti, Francesca Cufon, Clelio Gelsomino, Fabio Liparoti, Sandro Principe e Domenico Talarico. «L'Amministrazione comunale di Rende ha approvato un progetto di “rigenerazione urbana” che prevede l'abbattimento di circa 80 alberi di "pinus pinea" e che i sottoscritti, unitamente a numerosi comitati e associazioni ambientaliste, hanno evidenziato alle Autorità comunali che non si poteva procedere all’abbattimento senza aver esperito idonea perizia, sostenuta con l’utilizzo di moderne tecnologie, per verificare la salute e la stabilità delle piante.