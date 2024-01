Cosenza, in arrivo mezzi più moderni in dotazione a Ecologia Oggi

Non appena arriverà l’ultimo, quello più grande, saranno presentati alla città. Pronta una ottantina di nuovi mezzi a disposizione di Ecologia Oggi per pulire ancora meglio e adeguatamente il perimetro urbano, grazie a un apposito bando predisposto dall’amministrazione comunale e al supporto della stessa azienda addetta alla raccolta della spazzatura. Macchinari moderni e all’avanguardia, che rientrano pienamente nelle prospettive di Palazzo dei Bruzi, il cui esecutivo ha approvato, di recente, il nuovo Piano dei rifiuti.

In dotazione al Municipio, dunque a Ecologia Oggi, arriveranno della Apecar capaci di eliminare la sporcizia dai vicoli e dalle traverse, così come dei furgoncini muniti di grandi bracci meccanici dall’apertura di sei metri laveranno e spazzeranno le strade e anche i marciapiedi.

