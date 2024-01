L’Alta velocità ancora divide, emerse criticità lungo la tratta che da Tortora conduce a Paola

I dubbi della politica e della associazioni sul completamento del tracciato, le preoccupazioni di residenti e cittadini sull’impatto ambientale e la perplessità di quei Comuni che rischiano di rimanere isolati. L’Alta Velocità ancora oggi divide. Innanzitutto depone in un angolo i sogni di quei paesi dell’entroterra cosentino che avrebbero potuto usufruire di una nuova linea di trasporti. Rimarranno invece isolati.

E non di secondo piano c’è il fatto che da Tortora a Paola i dibattiti pubblici tenuti in questi mesi non hanno fatto altro che evidenziare le criticità legate a progetti che anche cambiando le carte in tavola nel corso della loro programmazione - nei fatti optando per una linea alternativa alla Praia-Tarsia accantonata per problematiche geologiche e sostituita dalla Praia-Paola - ancora non si capisce se e come verranno finanziati.

L’unica certezza rimane il raddoppio della galleria Santomarco da Paola a Cosenza anche se le opere da realizzare, nella zona tirrenica, ricadranno su una zona a forte concentrazione di insediamenti turistici.