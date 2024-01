Amantea, gli parte un colpo di fucile e si ferisce a una gamba

Si ferisce da solo durante la battuta di caccia. Le conseguenze potevano essere ben più gravi con le colline che sovrastano Amantea ancora protagoniste di fatti di sangue legati all’attività venatoria. Tutto si è svolto nel corso della mattinata di ieri in località San Nicola, nel comune di Serra d'Aiello, nell’area confinante con il fondo valle del fiume Oliva. Un militare in servizio, D. B. classe 1982, si era recato nella zona in questione per una battuta di caccia in solitaria. Ma le cose non sono andate per come immaginato. Erano da poco passate le 8, infatti, quando l’uomo cadendo in malo modo probabilmente lungo un dirupo, ha fatto accidentalmente partire un colpo dal fucile in suo possesso, ferendosi alla gamba destra.

Gli effetti della caduta sono stati disastrosi, tanto che il quarantaduenne ha avuto come conseguenza anche la frattura del femore. Sarebbe stato lo stesso soggetto, che fortunatamente non ha perso i sensi, a chiedere aiuto, inviando la propria posizione.