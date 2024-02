Cassano, inchiesta Gentlemen 2: Rosario Giovanni Fuoco torna in libertà

Torna in libertà Rosario Giovanni Fuoco il proprietario del ristorante tedesco ritenuto la base dei traffici interplanetari di stupefacenti del clan Abbruzzese-Forastefano a Francoforte sul Meno.

Il suo nome figurava tra i 25 arrestati nell’ambito della maxi-inchiesta antidroga su scala internazionale ed intercontinentale denominata “Gentlemen 2”, scattata all’alba dello scorso 5 giugno in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della procura distrettuale antimafia. Secondo l’accusa, Rosario Giovanni Fuoco detto “Schmitt”, originario di Campana ma da oltre un trentennio stabilmente residente in Germania, avrebbe fatto parte dell’associazione capeggiata dalla supercosca Abbruzzese-Forastefano ed operativa nel settore del traffico di sostanze stupefacenti in ambito internazionale ed intercontinentale.