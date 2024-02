Longobardi, 66enne muore dopo essere stato investito da un auto

È un romeno di 66 anni, N.I., l’uomo deceduto in ospedale a Paola, nella tarda serata di martedì a causa delle gravi lesioni riportate dopo essere stato investito da una non ancora identificata autovettura. L’uomo sarebbe un senza fissa dimora che da qualche tempo risiedeva in paese. A quanto pare sarebbe stato colpito in pieno da un mezzo nei pressi di piazza Padre Pio, in zona Tarife, sulla vecchia strada provinciale che collega Longobardi a Belmonte Calabro. Da quanto appreso, il 66enne si trovava non molto distante da un locale del posto. I condizionali a riguardo del sinistro rimangono comunque d’obbligo in quanto del mezzo che lo ha investito al momento non si hanno tracce così come di chi era alla guida. E in ogni caso chi era al volante non si sarebbe fermato poi a prestare soccorso. A suo carico si prefigura al momento un procedimento penale per omicidio stradale.